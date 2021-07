Wereldberoemd Frans strand trekt honderden zonnekloppers ondanks oprukkende deltavariant

Op het wereldberoemd strand in Biarritz was het zaterdag over de koppen lopen — © Newsflare

Net zoals in België is de deltavariant van het coronavirus aan een opmars bezig in Frankrijk. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid zijn de meerderheid van de besmettingen in het land te wijten aan die nieuwe variant. Maar dat hield de Fransen niet tegen om naar het strand te trekken tijdens hun eerste vakantieweekend. Op het wereldberoemde Grande Plage van Biarritz was het zaterdag over de koppen lopen.