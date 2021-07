Coronacommissaris Pedro Facon: “Niet panikeren, maar evenmin illusies koesteren”

De huidige coronasituatie mag niet leiden tot paniek, maar ze moet wel nauw opgevolgd worden. Dat is de teneur van een reeks tweets van coronacommissaris Pedro Facon. Verschillende factoren leiden tot “onzekerheid”.

In aanloop naar het Overlegcomité van vrijdag zal het coronacommissariaat de situatie grondig analyseren en een advies formuleren. Basismaatregelen zoals de mondmaskerdracht en de sociale afstand blijven volgens Facon alvast best behouden.

Volgende week vrijdag komen de regeringen van het land opnieuw samen in het Overlegcomité om zich te buigen over de coronasituatie. De discussie over die situatie laait intussen opnieuw op. Het aantal besmettingen stijgt en landen als Nederland schroeven versoepelingen terug.

In een reeks tweets zegt coronacommissaris Pedro Facon dat de huidige situatie gekenmerkt wordt door “onzekerheid”. Door een aantal factoren, zoals de opmars van de deltavariant, neemt het aantal besmettingen toe. Door het snel stijgend aantal gevaccineerden zal de verhouding tussen het aantal besmettingen en het aantal hospitalisaties wel afnemen, al is een belangrijk deel van de bevolking voorlopig nog niet volledig gevaccineerd.

“Wat te doen als er onzekerheid is, zoals nu? Niet panikeren, maar evenmin illusies koesteren”, aldus Facon. Het is belangrijk de situatie nauw op te volgen. Zijn commissariaat gaat de situatie tegen het komende Overlegcomité “grondig analyseren” en “de politieke besluitvormers adviseren over de strategie en opties op korte termijn en voor de komende maanden”.

Een aantal basismaatregelen, zoals het dragen van een mondmasker en het respecteren van de sociale afstand, blijven volgens Facon belangrijk en worden daarom best aangehouden.

Volgens Facon zal het commissariaat ook met voorstellen komen rond betere ventilatie op korte en langere termijn.