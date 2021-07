Britse prins William spreekt Engelse ploeg toe voor EK-finale: “Het hele land staat achter jullie”

De Britse prins William heeft de Engelse nationale elf zondagmiddag toegesproken in een op Twitter gedeelde videoboodschap, uren voor de aftrap van de EK-finale tegen Italië. Voor The Three Lions is het de eerste finale van een groot toernooi sinds 1966, toen ze in eigen land de wereldtitel veroverden. “Ik kan bijna niet geloven dat het echt aan het gebeuren is”, zegt prins William. “Het is zo spannend. Ik wens jullie dan ook allemaal veel succes. We staan allemaal achter jullie, het hele land. Dus breng deze trofee naar huis.”