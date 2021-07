Queen moedigt Engelse voetbalploeg aan met 55 jaar oude foto en ‘geheime boodschap’

De Engelsen hebben vanavond een afspraak met de geschiedenis: voor het eerst in 55 jaar kan het Engels voetbalelftal een trofee van een groot tornooi in de wacht slepen. Om het Engels team aan te moedigen, deelde Queen Elisabeth een foto uit de oude doos en schreef ze de coach een brief waar sommigen een ‘geheime boodschap’ in menen te ontdekken.