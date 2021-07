Rani Rosius niet in finale met 4x100 op EK U23

Rani Rosius heeft zich zondag met de vrouwenploeg van de 4x100 meter op het EK Atletiek U23 in het Estse Tallinn niet kunnen plaatsen voor de finale. De 4x100m werd gediskwalificeerd. Ook de vrouwenploeg 4x400 meter plaatste zich niet voor de finale.

De vrouwen van de 4x100 meter met Lucie Ferauge, Justine Goossens, Rani Vincke en Rani Rosius klokten 44.48 en dachten even dat ze finalist waren. Tot de jury in de gaten kreeg dat Vincke op de lijn was gaan staan en de Belgen gediskwalificeerd werden.

Op de 4x400 meter schoten Eline Claeys, Fiebe Tengrootenhuysen, Nina Hespel en Helena Ponette net tekort. Ze eindigden in 3:37.47 als vijfde in hun reeks en als tiende in totaal.

In da namiddagsessie op zondag in Tallinn komen er nog vijf Belgische finalisten in actie. Om 15.45 uur is er de 3.000 meter steeple met Remi Schyns en Rayan Vanderpoorten. Om 16.30 uur is er de 800 meter met Pieter Sisk en Eliott Cresten en om 16.40 uur is er nog het hoogspringen met Thomas Carmoy.

