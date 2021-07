Basketter Ismaël Bako verlaat Villeurbanne na twee seizoenen

Basketter Ismaël Bako zal volgend seizoen niet meer spelen voor de Franse topclub Villeurbanne. Zijn club maakte zondag het vertrek van de Belgian Lion officieel.

De 25-jarige Bako kwam in de zomer van 2019 toe bij de club van NBA-legende Tony Parker. Hij nam met Villeurbanne deel aan de prestigieuze EuroLeague. In de competitie was hij erg sterk in de Final Four van de play-offs. Hij hielp zijn ploeg zo aan de titel, enkele weken na ook al de beker te hebben veroverd.

Gemiddeld kwam hij het voorbije seizoen tot 5,6 punten en 3,8 rebounds in 13 minuten. Zijn nieuwe club is nog niet bekend.

(belga)