LIVE. Peloton klimt naar dak van de Tour, finish na technische afdaling in Andorra

Het peloton overschrijdt zondag voor de tweede keer deze Tour de grens van 2.000 meter hoogte. De Port d’Envalira (2.408 meter) is het dak van deze Ronde, waar de Souvenir Henri Desgrange te verdienen valt. Van de vier cols op het 191,3 km lange traject is het vooral de laatste, de Beixalis (6,4 km, gemiddeld 8,5%), die angst inboezemt. Via een technische afdaling vlammen de renners naar de streep in het oude centrum van Andorra.