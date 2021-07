“Onmogelijk dat virus uit lab ontsnapte”, maar dat zou niet eerste keer zijn

Een jaar geleden werd het weggezet als een complottheorie: het was uitgesloten dat het coronavirus uit een lab in de Chinese stad Wuhan was ontsnapt. Maar het speurwerk van enkele tientallen twitteraars onder de naam DRASTIC bracht nu een aantal feiten aan het licht die toch grote vragen opwerpen. Bovendien bewijst de geschiedenis dat het niet de eerste keer zou zijn dat een virus de wijde wereld intrekt na een menselijke fout.