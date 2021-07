Waarom Cynthia Bolingo, de snelste Belgische vrouw, met een wit lijntje op haar kin loopt

Een cheeta heeft twee zwarte strepen die van de binnenste ooghoeken tot de mond van het roofdier lopen. Een Belgian Cheetah heeft een wit lijntje op haar kin, toch als ze Cynthia Bolingo heet. De sprintster liep afgelopen week de snelste Belgische tijd ooit op de 400 meter en is in topvorm voor de Olympische Spelen. Ook in Tokio zal ze lopen met het opvallende symbool. In een gesprek met onze reporter legt ze uit waarom ze dat doet.