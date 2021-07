Conor McGregor loopt afschuwelijke enkelblessure op in kamp tegen zwart beest Poirier

MMA-vechter Conor McGregor heeft zaterdag in Las Vegas tijdens zijn kamp met de Amerikaan Dustin Poirier een zware blessure opgelopen. Tijdens het gevecht plooide de enkel van de Ier helemaal dubbel. Mogelijk heeft hij zijn scheenbeen gebroken. Hij wordt zondag al geopereerd.

McGregor liep de blessure vroeg in het duel tegen zijn zwart beest Poirier op. Het was al zijn tweede nederlaag in drie duels tegen de Amerikaan, die door de jury werd uitgeroepen tot winnaar met technische knock-out. Zijn vorige nederlaag dateerde van januari.

Na de partij bleef McGregor Poirier uitdagen. “Dit is niet voorbij”, riep hij. “Bloed doet mij niets. Ik boks verder.”