De bibliotheek van Herk-de-Stad bezoeken is vandaag, zondag 11 juli, niet mogelijk. De bibliotheek is gesloten.

Aanleiding is de datum van 11 juli. Dat is een officiële feestdag waarop de openbare diensten in Vlaanderen niet werken. Je bent opnieuw welkom morgen 12 juli vanaf 15.45 uur. Info: bibliotheek, tel. 013/55.39.01, bibliotheek@herk-de-stad.be, www.herk-de-stad.be. LW