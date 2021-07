Schotse krant kiest er wel heel expliciet voor de Engelse buren niét te steunen in EK-finale: “Red ons, Roberto!”

De Schotse krant The National is dit weekend de wereld rondgegaan met zijn voorpagina. Daarin maakt het blad, dat ijvert voor een onafhankelijk Schotland, er geen geheim van dat het hoopt dat Engeland de EK-finale niet wint. Op de voorpagina prijkt Italiaans bondscoach Roberto Mancini, afgebeeld als de Schotse onafhankelijkheidsstrijder William Wallace, met daarbij de woorden ‘Red ons, Roberto!’

The National voegt er met een knipoog aan toe dat ze een nieuwe triomf geen 55 jaar meer kunnen aanhoren, een verwijzing naar de wereldbekerwinst van de Engelsen in 1966. Op zijn website legt de krant uit dat ze voor deze voorpagina kozen omdat uit een enquête bleek dat 83% van hun lezers aangaf in de EK-finale voor Italië te zullen supporteren.

Eerder had diezelfde krant in een artikel ook al fijntjes aangehaald dat het ‘Football’s Coming Home’ dat de Engelsen zingen historisch gezien niet helemaal correct is. “Er bestaat geen twijfel over dat de originele regels van het voetbal in Engeland werden opgesteld. Die werden overgenomen door de Schotse voetballers, maar die hadden toen al hun eigen spel ontwikkeld, waarbij passes belangrijker waren dan het voortdurende dribbelen van de Engelsen. Het moderne voetbal, dat een spel van passes is, is dus ontwikkeld in Schotland.”

Engeland en Italië nemen het zondagavond om 21 uur tegen elkaar op in de finale van het EK.