Verenigde Staten lijden verrassende nederlaag tegen Nigeria

De Amerikaanse basketbalploeg heeft zaterdag in Las Vegas een uiterst zeldzame nederlaag geleden tegen Nigeria. De bezoekers waren met 87-90 te sterk. Het is de eerste nederlaag ooit van de Amerikanen tegen een Afrikaans land. Maandag volgt een nieuwe oefenmatch tegen Australië.

Nigeria, dat met veel NBA-spelers en onder leiding van oud-NBA-coach Mike Brown speelt, kon rekenen op een sterke Gabe Vincent van Miami Heat (21 punten). Bij de VS was Kevin Durant, de ster van de Brooklyn Nets, de topscorer met 17 punten.

Bij de vorige ontmoetingen vernederde de Amerikaanse ploeg Nigeria nog. Op de Spelen van 2012 was het 156-73, in 2016 won de VS in een vriendschappelijk duel met 110-66.

