Kan dit zomaar? Franse sprinter Bouhanni wordt door volgwagen de Ventoux omhoog geholpen

Als sprinter zijn de bergritten niet de leukste dagen om in een peloton te rijden. Dat heeft ook Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) al aan den lijve mogen ondervinden in deze Tour de France. In tegenstelling tot enkele collega’s slaagde de Franse sprinter er vooralsnog wel telkens in om binnen de tijdslimiet te eindigen. Maar nu rijzen vragen over de manier waarop hij dat doet: er werden immers beelden verspreid van Bouhanni terwijl hij duidelijk door een volgwagen bergop geholpen wordt.