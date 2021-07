Zondag blijft het op vele plaatsen in Limburg droog. Voormiddag is het in de meeste regio’s langdurig grijs maar uiteindelijk zal de bewolking breken. Vervolgens krijgen we een afwisseling van zon en stapelwolken. Een lokale bui valt na het middaguur niet helemaal uit te sluiten maar veel zal het dan zeker niet voorstellen.