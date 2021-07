Elise Mertens boekt op Wimbledon mooiste dubbelzege uit haar loopbaan: “Dit geeft vertrouwen voor Tokio”

Om een oude hit van de Londense zanger Ian Dury te citeren… Reasons to be cheerful: Elise Mertens had er zaterdagavond wel een stuk. Ziehier het lijstje. 1. De mooiste dubbelzege uit haar loopbaan. 2. Weer nummer 1 op de dubbelranking. 3. Een sublieme prestatie. 4. Een olympische opsteker. 5. Een nieuw en succesvol partnership met Su-Wei Hsieh. “Dit geeft vertrouwen voor Tokio.“