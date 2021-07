In de vertrekhal lopen in principe geen besmette mensen rond, in de aankomsthal mogelijk wél. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Een positieve coronatest in Spanje en toch op het vliegtuig naar huis, vergezeld door tweehonderd nietsvermoedende passagiers? Ja, dat kan zomaar. Verstandig is het niet, maar het is wel wat verschillende besmette jongeren deden op terugweg van Spanje. Maar wat zijn nu de regels voor terugkerende reizigers? En kan ik me wel veilig voelen op het vliegtuig?