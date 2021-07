Heldhaftige hond met watervrees duikt in zwembad omdat hij denkt dat zijn baasje verdrinkt

Honden zijn ongetwijfeld de beste vriend van de mens. De trouwe viervoeters zouden zelfs zonder aarzelen hun leven geven riskeren om hun eigenaar uit de nood te helpen. Dat bewijst ook Boogie, een acht maanden oude hond die met zijn gezin in Los Angeles woont. Het jonge dier is een beetje bang van water en heeft nog nooit gezwommen, maar toen zijn baasje deed alsof hij verdronk, schoot Boogie snel in actie. “Ik had nooit gedacht dat hij het zou doen”, aldus eigenaar Anthony. “En hij zwom perfect voor zijn eerste keer.”