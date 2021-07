Schitterende beelden: Engelse fans staan rijen dik om spelers uit te zwaaien

Is it coming home? Die vraag zal heel Engeland zondag bezighouden. The Three Lions staan voor de tweede keer in de geschiedenis in de finale van een groot toernooi, en de eerste keer in een EK-finale. Daarvoor kunnen ze in ‘hun’ Wembley Stadium alvast rekenen op de steun van de thuisfans. Maar ook op zaterdag kregen de Engelse spelers al een hart onder de riem gestoken: bij het vertrek aan St. George’s Park (hun basiskamp, nvdr.) kwamen talloze fans hen uitzwaaien.