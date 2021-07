Elise Mertens dééd het. Om kwart over acht zaterdagavond was de eindzege op Wimbledon eindelijk binnen, na een spannende finale: 3-6, 7-5, 9-7 werd het in het nadeel van het Russische duo Vesnina-Kudermetova. Mertens en Hsieh werkten zowaar matchpunten weg in de tweede set.