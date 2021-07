Evenepoel stapt met eigen kussen en medaille-ambitie het vliegtuig naar Tokio op: “Heb er alles voor gedaan”

Over twee weken is het eindelijk zo ver: de Olympische Spelen in Tokio beginnen. En dus is het tijd voor atleten van over de hele wereld om de tocht naar de Japanse hoofdstad te maken. Ook bij de Belgische delegatie is dat niet anders: Remco Evenepoel vertrekt zaterdagavond al in het gezelschap van polsstokspringer Ben Broeders, taekwondoka’s Jaouad Achab en Si Mohamed Ketbi en gewichthefster Nina Sterckx. Ook wielerbondscoach Sven Vanthourenhout vliegt mee.