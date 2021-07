“Liefde op het eerste gezicht”: Anouk Matton en Dimitri Vegas voor het eerst ouders geworden

Fantastisch nieuws uit dj-land: Dimitri Vegas en Anouk Matton zijn de fiere ouders geworden van London Thakis, een zoontje. Dat maken ze allebei bekend op Instagram.

De wereldberoemde dj en acteur Dimitri Vegas schrijft op Instagram dolgelukkig te zijn. “Liefde op het eerste gezicht. Eindelijk hebben we onze zoon leren kennen. Ik hoop dat je opa naar ons lachte van daarboven toen hij vernam dat je zijn naam verderzet.” Daarmee verwijst hij naar zijn vader, die eind mei onverwacht om het leven kwam.

“En dan gebeurde dit”, schrijft mama Anouk Matton, net als haar echtgenoot dj en influencer, bij de foto. “Ik ben overweldigd dat ik de liefde van mijn leven mag vasthouden.” Zij had eerder deze week nog in haar column in het weekblad Story geschreven hoe ze uitkeek naar de geboorte om “weer wat vreugde in de familie te brengen”. Dat is nodig, schreef ze, gezien het overlijden van de vader van Dimitri Vegas en Like Mike. Bovendien werd het dochtertje van Like Mike stil geboren na 25 weken.

Voor Dimitri Vegas en Anouk Matton, die trouwden op Ibiza op 7 september 2017, is London Thakis het eerste kindje. De peter is Mike, de broer van Dimitri. (gsj)

