Tim Declercq wil niet van opgeven weten na zware val: “Eén van mijn zwaarste dagen op de fiets”

Tim Declercq kwam vrijdag zwaar ten val in de dertiende rit van de Tour, maar reed daarna nog 60 km op z’n eentje verder naar de finish in Carcassonne. Uitgeput kwam hij over de streep, maar na uitgebreid onderzoek bleek er geen sprake te zijn van breuken, noch van een hersenschudding. “Ik heb enorm hard afgezien”, sprak ’El tractor’ na de etappe van zaterdag. “Ik ben echt tevreden dat ik het einde heb gehaald.”