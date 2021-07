Zoontje van Dimitri Vegas en Anouk Matton geboren: “Genoemd naar overleden opa”

Dimitri Vegas en Anouk Matton zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag de trotse ouders geworden van een zoontje. Die kreeg de naam London Takis Thivaios. Zijn tweede naam is een eerbetoon aan de recent overleden vader van Dimitri Vegas en Like Mike.

Dimitri Vegas - echte naam Dimitri Thivaios - laat via Instagram weten dat het “liefde op het eerste gezicht” is met zijn pasgeboren zoontje. Hij en de Kampse Anouk Matton werden in de nacht van vrijdag op zaterdag de trotse ouders van London Takis Thivaios. “Ik hoop dat je grootvader hierboven zal glimlachen als hij te weten komt dat jij zijn naam draagt”, schrijft de wereldberoemde DJ bij een foto van hem met z’n zoontje.

Takis Thivaios, de vader van de DJ-broers Dimitri Vegas en Like Mike - overleed eind mei op 66-jarige leeftijd na een beroerte. Het was de tweede klap op korte tijd voor de familie. In diezelfde periode verloren Like Mike en zijn vriendin, fotomodel Gemma Rosereyn, hun ongeboren dochtertje na 25 weken zwangerschap. Gelukkig is er nu wel vreugdevol nieuws voor de familie.

