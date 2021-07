De mooiste plekjes volgens onze journalisten: van Aken tot Kijkduin

Le Bois du Cazier: stille getuige van grootste Belgische mijnramp

Op 8 augustus is het precies 65 jaar geleden dat 262 kompels het leven lieten bij de mijnramp van Marcinelle. In deze aflevering: journalist Miranda Gijsen in Le Bois du Cazier.

In de voetsporen van Karel De Grote in Aken

Vergeet Rome, Londen of Parijs, voor een historische citytrip van formaat rijdt u vanuit Hasselt slechts een uurtje oostwaarts. In deze aflevering: journalist Beau Melders in de Paltskapel van de Dom van Aken.

Kitesurfen op golven in Kijkduin

Na een jaar wandelen, snakken we naar andere lucht: de zee maar geen dijk vol toeristen, het strand maar niet als zonneklopper. In deze aflevering vindt journalist Marij Wyers een sportieve uitdaging op het strand in Kijkduin.

Meensel-Kiezegem, het Oradour-sur-Glane van ons land

Tussen de ogenschijnlijk lieftallig glooiende heuvels van het Hageland ligt een dorp met een verpletterende geschiedenis. In deze aflevering: politiek journalist Timmie van Diepen in Meensel-Kiezegem (Museum44).

Doornik, stad van torens (maar ga er niet shoppen)

Je kan er niet omheen. Overal torent die kathedraal van een kathedraal met haar liefst vijf torens boven daken en gevels uit. In deze aflevering verbaast journalist Jan Bex zich aan Doornik, meer dan een omweg waard.

Ontdek nieuwe wonderen van Leuven

Ooit telde Leuven zeven historische wonderen, vandaag nog drie. Maar het levenslustige Leuven schept nieuwe wonderen. Om ze te ontdekken, beklimt hoofdredacteur Ivo Vandekerckhove in deze aflevering de Keizersberg, favoriete plek van vele Leuvenaars.