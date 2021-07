Bauke Mollema won zaterdag de veertiende rit van de Tour. Daar waren zijn Trek-ploeggenoten Jasper Stuyven en Edward Theuns uiteraard zeer blij mee. Bij Oliver Naesen, in het kamp van AG2R-Citroën, was er minder reden tot vreugde. “Ik heb vaak geprobeerd, maar voor mij moest het in die eerste 50 vlakke kilometers gebeuren”, stelde de voormalige Belgische kampioen.