Dodentol na instorting van gebouw in Miami loopt op tot 86, nog 43 vermisten

De dodentol van de instorting van een appartementencomplex in Surfside bij Miami, in de Amerikaanse staat Florida, loopt verder op. Na opnieuw een nacht doorzoeken van het puin zijn zeven nieuwe lichamen geïdentificeerd, wat de totale dodentol nu op 86 brengt. Van 43 mensen ontbreekt nog elk spoor.

Twee weken lang hoopten de reddingswerkers nog mensen levend terug te vinden, maar woensdag schakdelde de actie over van het redden van mensen naar het zoeken van lichamen.

Toch botsten de reddingswerkers vrijdag op een klein mirakel. De kat van een familie op de negende verdieping kon nog levend van onder het puin gered worden. De kat, genaamd Binx, werd teruggegeven aan zijn familie. Van de vader van dezelfde familie is nog geen spoor.

Het gebouw van 12 verdiepingen stortte op 24 juni in. De oorzaak van de instoring is nog steeds niet helemaal duidelijk, al is intussen wel gebleken dat er al in 2018 gewaarschuwd werd voor grote structurele mankementen en schade aan het appartementencomplex.