Mollema zorgt voor tweede Nederlandse ritzege na indrukwekkende solo van meer dan 40 kilometer

Bauke Mollema heeft voor de tweede keer in zijn carrière een etappe gewonnen in de Tour de France. De intussen 34-jarige klimmer won de heuvelachtige overgangsrit van Carcassone naar Quillan. Mollema reed weg uit de kopgroep op iets meer dan 40 kilometer van de finish en zou alleen voorop blijven. Daarmee bezorgde hij Nederland een tweede ritzege in deze Tour de France na de exploten van Mathieu van der Poel op Mûr-de-Bretagne.