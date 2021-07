Hittegolf in Canada eindigt met spectaculaire storm: “Hagelstenen zo groot als golfballen”

Delen van de Verenigde Staten en Canada gingen de voorbije dagen gebukt onder een extreme hittegolf met temperaturen die opliepen tot wel 45 graden Celsius. In Calgary, een stad in de Canadese staat Alberta, is vrijdag een eind gekomen aan die extreme hitte met een spectaculaire storm. Volgens inwoners regende het “hagelstenen zo groot als golfballen”, waardoor heel wat huizen en auto’s beschadigd raakten. Maar de storm brengt weinig soelaas: dit weekend klimmen de temperaturen opnieuw richting 30 graden in de regio en blijft het “oncomfortabel warm”.