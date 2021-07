Billie Eilish wordt opnieuw beschuldigd van racisme

Ook dat filmpje dateert van jaren geleden, en toont een jonge Eilish die vertelt wie haar favoriete tekenfilmfiguur is. Ze noemt een personage uit The Boondocks, een sitcom over de zwarte gemeenschap. Alleen, dat personage is een blank meisje dat zich stereotiepe zwarte karakteristieken toe-eigent. Ongepast, vinden volgers van Eilish.

Bij de vorige beschuldiging verontschuldigde Eilish zich. Toen lag ze onder vuur omdat ze jaren eerder een scheldwoord voor Aziaten had gebruikt. “Ongeacht mijn onwetendheid en leeftijd op dat moment, het spijt me”, zei de zangeres. Deze keer heeft ze nog niet gereageerd.(dvg)