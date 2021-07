Titelverdediger Van Avermaet zal als helper aantreden op Olympische Spelen: “Van Aert is fenomenaal aan het rijden”

Vijf jaar geleden bezorgde Greg Van Avermaet wielerminnend Vlaanderen een delirium door goud te pakken op de wegrit tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De titelverdediger staat binnenkort aan de start van de olympische wegrit op de Spelen in Tokio, maar Van Avermaet zal deze keer in een dienende rol deelnemen. “De benen zijn niet goed genoeg om het zelf af te werken”, vertelde hij zaterdag voor de camera van Sporza.