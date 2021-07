Irène Giusti is met 108 jaren de oudste Limburger. — © gvb

Hamont-Achel

Zaterdag was er een bijzondere reden tot een feest in het Hamontse woon-zorgcentrum Sint-Jan Berchmans. Irène Giusti vierde er haar 108ste verjaardag. Sinds begin dit jaar is ze de oudste inwoner van Limburg volgens de website eeuwelingen.blogspot.com.