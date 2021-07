Belgische toptennissters Greet Minnen en Ysaline Bonaventure treffen elkaar voor het eerst in WTA-toernooi Praag

Greet Minnen (WTA 106) en Ysaline Bonaventure (WTA 128) ontmoeten elkaar volgende week in de eerste ronde van het WTA-toernooi in de Tsjechische hoofdstad Praag (hard/250.000 dollar). Het wordt het eerste onderlinge duel tussen beide vrouwen.

Minnen haalde eind vorige maand de hoofdtabel op Wimbledon. Daar sneuvelde ze in de eerste ronde tegen de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 75), die het uiteindelijk schopte tot de kwartfinales. Bonaventure ging er in de kwalificaties uit voor Wimbledon, maar haalde vervolgens wel de kwartfinales op het WTA-toernooi van Hamburg.

Er nemen verder geen Belgische vrouwen deel in Praag. De Tsjechische Petra Kvitova (WTA 10) is in eigen land het topreekshoofd.