Na verlies van vader en nichtje: Dimitri Vegas en Anouk Matton tellen af naar geboorte van zoontje

Eind mei sloeg het noodlot toe in de familie van Dimitri Vegas. Eerst verloren broer Like Mike en diens Braziliaanse vriendin, fotomodel Gemma Rosereyn, hun ongeboren dochtertje na 25 weken zwangerschap. Dezelfde week overleed Takis Thivaios (66), de vader van Dimitri Vegas en Like Mike, aan een beroerte.

LEES OOK. Dramatische week: vader Like Mike en Dimitri Vegas overleden, kindje Like Mike doodgeboren

Twee bijzonder zware klappen, maar Vegas en Matton klampen zich vast aan het positieve. Met een intieme foto op Instagram blikken ze vooruit naar de geboorte van hun zoontje. Die kan er elk moment zijn: de bevalling is uitgerekend voor begin juli. “Wij zijn er klaar voor, wanneer jij dat ook bent”, schrijft Matton bij het kiekje.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Alle focus van het koppel ligt momenteel op hun gezinsuitbreiding. De opnames van Hazard, de film van Jonas Govaerts waarin Vegas de hoofdrol speelt, zijn opgeschoven naar augustus. En ook de digitale editie van Tomorrowland, eind juli, laat Vegas aan zich voorbijgaan. Het is meteen de eerste editie van Tomorrowland zónder Dimitri Vegas & Like Mike op de affiche.

(dvg)