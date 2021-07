Tim Declercq wil niet van opgeven weten na zware val: “Hoop de rustdag te halen”

Tim Declercq kwam vrijdag zwaar ten val in de dertiende rit van de Tour, maar reed daarna nog 60 km op z’n eentje verder naar de finish in Carcassonne. Uitgeput kwam hij over de streep, maar na uitgebreid onderzoek bleek er geen sprake te zijn van breuken, noch van een hersenschudding.

En dus verscheen Declercq zaterdagochtend zwaar ingepakt aan de start. Ondanks geen al te best nachtrust wil hij verder in de Tour. “De medische staf heeft me goed verzorgd”, sprak hij voor de etappe. “Ook tijdens de koers heeft de dokter van de organisatie me gecheckt. Ik heb geen breuken, maar ik was wel wat groggy na de val, dus er was wat bezorgdheid over een hersenschudding. Er zijn dan wat testjes gedaan en ik was goed genoeg om de etappe voort te zetten.”

“Ik heb vooral veel schaafwonden”, legde hij uit. “Maar die zijn vrij oppervlakkig, dus dat valt mee. We hebben een medisch protocol met de ploeg en ik was goed genoeg om te starten vanmorgen, dus ik sta hier en ik hoop het uit te zingen tot de rustdag en dan die nodige rust te nemen. Hopelijk rijden ze niet te hard vandaag.”

Dat werd alvast een tegenvaller voor Declercq die al vroeg in de wedstrijd het peloton moest laten rijden, waar het momenteel aanvallen regent.