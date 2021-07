Phil Foden ontbreekt op laatste training Engeland

Phil Foden is zaterdagmiddag in het uitvalsoord in Burton upon Trent niet op het veld verschenen voor de laatste training van Engeland voor de EK-finale van zondagavond in Londen tegen Italië.

Volgens de Engelse voetbalfederatie FA bleef de 21-jarige winger van Manchester City aan de kant omdat hij een lichte trap geïncasseerd had. Het is onduidelijk of Foden twijfelachtig is voor het duel tegen La Nazionale. Hij begon het toernooi als basisspeler, maar verloor na twee groepsduels zijn stek in de startelf.

Voor het overige kon bondscoach Gareth Southgate rekenen op een volledig fitte selectie. Later op zaterdag reizen The Three Lions af naar de hoofdstad Londen.