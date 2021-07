Waterpret op Heerenlaak in Ophoven kan voorlopig niet door de bloei van blauwalg. — © MMD

MAASEIK

Het stadsbestuur van Maaseik en de Vlaamse Milieu Maatschappij hebben met onmiddellijke ingang de recreatieve waterplas van Heerenlaak in Ophoven gesloten. Reden is dat er blauwalg is vastgesteld.