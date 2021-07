Tom Dumoulin geniet op hoogtestage van zijn ploegmaats in de Tour: “Als ik Wout zo bezig zie, begint het toch weer te kriebelen”

“Ik heb voor de tv zitten juichen.” Tijdens zijn laatste hoogtestage in aanloop naar Tokio leeft Tom Dumoulin mee met de verrichtingen van zijn ploegmakkers van Jumbo-Visma in de Tour. De 30-jarige Limburger is in opperbeste stemming door de vorderingen die hij maakt met oog op vooral de olympische tijdrit, maar ook door de fenomenale zege van Wout van Aert. “Niet normaal hoe hij daar weer uitpakt.”