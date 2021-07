De vakantie is écht begonnen: files op belangrijkste assen in Frankrijk verdubbeld

Dit weekend vertrekken veel Belgen op vakantie, door de start van het bouwverlof in grote delen van het land. VAB verwacht vandaag/zaterdag druk verkeer op de belangrijkste assen in Frankrijk. Zaterdag staat daar geklasseerd als een “rode” dag. Zowel op de A7, de Autoroute du Soleil, tussen Lyon en Orange als op de A10 tussen Parijs en Bordeaux zijn de files het afgelopen uur verdubbeld in tijdverlies, meldt de mobiliteitsclub omstreeks 10 uur. In eigen land is er file op de E17 Gent - Kortrijk door een ongeval.