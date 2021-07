Warren Barguil gooit de handdoek in Tour na nieuwe valpartij, ook Sören Kragh Andersen start niet meer

De 29-jarige Fransman Barguil viel al verschillende keren deze Tour, waaronder ook gisteren in de rit naar Carcassonne, en kampt met schaafwonden over zijn hele rug en blessures aan de rechterenkel, billen en hamstrings.

Barguil was aan zijn zevende Tour de France bezig. Voor de eerste keer rijdt hij ‘La Grande Boucle’ niet uit. 2017 was zijn topjaar met twee ritzeges, de eindzege in bergklassement in de Prijs van de Superstrijdlust in de Tour. Hij werd ook tiende in het eindklassement van de edities van 2017 en 2019. Vorig jaar eindigde hij als veertiende.

Kragh Andersen: “Weet in mijn hart dat dit de juiste beslissing is”

Ook Sören Kragh Andersen (DSM) start niet meer. Hij vertoont na zijn val van vrijdag tekenen van een hersenschudding en daar wil zijn team geen risico’s mee nemen. De 26-jarige Deen keert huiswaarts en zal rusten vooraleer hij opnieuw kan beginnen fietsen.

“Ik ben heel teleurgesteld en wil de Tour zo niet verlaten”, zei Kragh Andersen, vorig jaar tweevoudig ritwinnaar in de Tour, in een reactie. “Maar in mijn hart weet ik dat de beslissing van de medische staf van het team de juiste is. Ik hoop dat het ongeluk voor de jongens hier eindigt en wens hen het beste in de slotweek van de Tour.”