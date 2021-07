Voormalige Engelse topspits Paul Mariner sterft op 68-jarige leeftijd

Paul Mariner, een oud-spits van Ipswich Town en de Engelse nationale ploeg, is vrijdag op 68-jarige leeftijd overleden na een korte strijd tegen hersenkanker. Dat maakte zijn familie bekend in een persbericht. Mariner scoorde 139 goals in 339 wedstrijden voor Ipswich Town. Hij won met de Blues de FA Cup in 1978 en de UEFA Cup in 1981.