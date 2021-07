Na het vertrek van de Belgian Cats afgelopen woensdag, reist vanmiddag de eerste wielrenner naar Tokio af. Een Belg die geen vrede zal nemen met een bijrol op de Spelen. Terwijl sommige van zijn collega’s nog volop in de Tour zitten, laat Remco Evenepoel met een acclimatisatie van twee weken in het broeierige Japan niets aan het toeval over.