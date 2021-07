Halvefinalist op Wimbledon Denis Shapovalov geeft forfait voor Olympische Spelen vanwege coronarestricties

Denis Shapovalov (ATP 12) zal niet deelnemen aan het Olympische Spelen in Tokio. De Canadees is vermoeid door zijn wedstrijden op Wimbledon, waar hij vrijdag sneuvelde in de halve finales, en ook alle coronamaatregelen vallen hem zwaar.

Shapovalov verloor vrijdag van Novak Djokovic (ATP 1) in de halve finales van Wimbledon. “Ik ben doodmoe door het toernooi, maar ook vanwege de hele situatie met het coronavirus”, zei hij achteraf. “Ik zit al een maand in een bubbel voor Wimbledon. Het is mentaal zwaar. Het is een eer om je land te vertegenwoordigen op de Spelen. Maar ik kan het zo niet opbrengen.”

Eerder maakten Serena Williams (WTA 8) en Rafael Nadal (ATP 3) al bekend dat ze niet naar Tokio gaan. Nick Kyrgios (ATP 60) laat verstek gaan voor het olympisch tennistoernooi, dat loopt van 24 juli tot 1 augustus, omdat er geen publiek bij de wedstrijden aanwezig mag zijn.