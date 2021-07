Alpecin-Fenix begon deze Tour-campagne met een hommage – Merci Poupou – aan Raymond Poulidor, maar heeft met Jasper Philipsen zelf een man van veel ereplaatsen zonder zege in huis. Twee keer tweede en sinds gisteren al drie keer derde. “Ik dacht dat ik de benen had voor de zege, maar Cavendish was nog beter. Ik blijf proberen.”