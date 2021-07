Proefproject met peukenzuilen in Leopoldsburg

Leopoldsburg

Sigarettenpeuken worden dikwijls achteloos weggegooid en belanden op de stoep of in het riool. Ze zijn echter niet onschuldig. Ze bevatten heel wat schadelijke stoffen en die komen zomaar in het grondwater terecht. Bovendien zijn peuken op de grond erg storend. Daarom stapte de gemeente Leopoldsburg mee in een proefproject.

De Heusdense start-up Fresh Tray heeft peukenzuilen ontworpen die in het straatbeeld kunnen geplaatst worden, zodat rokers er hun peuk in kunnen achterlaten. De peuken worden door de firma opgehaald en gerecycleerd tot een grondstof die onder andere gebruikt kan worden voor 3D-printers. Op de zuilen wordt bovendien op regelmatige basis een nieuwe, sensibiliserende boodschap aangebracht.

Proefproject

De gemeente Leopoldsburg besliste om een proefproject met deze zuilen op te starten. Er staan zuilen aan Kwartier IJzer, aan het Buurthuis en bij de zitbanken aan de spooroverweg. Na drie maanden zal het project geëvalueerd worden. Staf Boons