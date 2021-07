Zondag in Andorra klautert het Tour-peloton naar het dak van de Tour. De klimmers en zeker de lichtgewichten onder hen wrijven zich in de handen. Kenny Elissonde (54 kg) en Sergio Higuita (57 kg) zijn in deze Tour de pluimpjes van dienst. Bergop rijden kunnen ze als de besten, maar de Tour winnen lukt hen nooit. “Op het vlakke worden we kapot gereden.”