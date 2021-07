Elise Mertens wordt opnieuw nummer een van de wereld in het dubbelspel: “Dat is toch speciaal”

Elise Mertens haalde vrijdag voor het eerst in haar carrière de dubbelspelfinale op Wimbledon. Op Court No.1 versloegen de 25-jarige Limburgse en haar Taiwanese partner Hsieh Su-Wei (WTA-5) de Japanners Shuko Aoyama (WTA-3) en Ena Shibahara (WTA-13) in 1 uur en 43 minuten met 6-4, 1-6 en 6-3.

“Ik ben erg blij dat ik deze wedstrijd heb gewonnen,” reageerde Mertens. “Ik was een beetje nerveus op het einde omdat ik me voor mijn eerste Wimbledonfinale kon plaatsen. Uiteindelijk kon ik mijn opslag behouden en kwamen we er. Dat is het belangrijkste. Ik ben erg blij dat ik eindigde met een ace. Het was een opluchting.”

Mertens, die op Wimbledon haar derde grandslamfinale speelt, is nu al zeker dat ze opnieuw nummer een van de wereld wordt. “Dat is toch wel iets speciaal en ik ben er erg trots op. Ik was al eens de nummer een, maar slechts één week (de week van 10 mei 2021). Dat is niet erg lang. Maar het belangrijkste is nu de finale. Ik wil me daar vol op focussen.”

© ISOPIX

In die finale zullen Mertens en Hsieh het zaterdag opnemen tegen de Russinnen Veronika Kudermetova (WTA-24) en Elena Vesnina (WTA-139). “Dit is onze eerste finale samen en ik kijk er ernaar uit. We gaan proberen goed te herstellen om morgen opnieuw het beste van onszelf te geven.”

Op de vraag of ze nu inderdaad de beste dubbelspeelster ter wereld is blijft Mertens diplomatisch: “Het is een delicate vraag. Op papier zou je kunnen zeggen van wel, maar je moet niet vergeten dat ik speel met partners die me geholpen hebben te komen waar ik nu sta. Hsieh is een compleet andere speelster dan Sabalenka, maar we begrijpen elkaar goed. Aan het net kan ze toveren. Ik sta er dan achter maar een beetje op te kijken. Het is mooi dat we samen resultaten kunnen boeken op de grootste toernooien.”