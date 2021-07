Kristof Ulenaers haalt de cut, Christopher Mivis niet

Kristof Ulenaers heeft zich vrijdag weten te plaatsen voor de finaleronden van het golftoernooi in het Franse Le Vaudreuil (Challenge Tour/210.000 euro). De 23-jarige Limburger, na een eerste ronde in 73 slagen, twee over par, 71e, had voor zijn tweede ronde drie slagen minder nodig en klom zo naar de 54e stek op.

Voor Christopher Mivis zit het toernooi erop. De 32-jarige Limburger eindigde met 146 slagen, drie te veel om de cut te halen, op de 89e stek. De Fransman Clément Sordet sloeg een hole-in-one op de 158 meter lange zestiende par-3 hole, desondanks haalde ook hij de cut niet.

Stand na de 2e ronde - par 71:

1. Paul Peterson (VSt) 131=64-67 -11

. Alfredo Garcia-Heredia (Spa) 132=69-63

3. Marcel Siem (Dui) 133=71-62

. Benjamin Rusch (Zwi) 133=70-63

5. Dimitrios Papadatos (Aus) 135=70-65

.Ivan Cantero Gutierrez (Spa) 135=67-68

..

54. Kristof Ulenaers (Bel) 143=73-70

89. Christopher Mivis (Bel) 146=74-72.