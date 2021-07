Met de geletruidrager valt niet te sollen: Tadej Pogacar wijst opdringerige man op vriendelijke wijze terecht

Geletruidrager Tadej Pogacar is onder de indruk van Mark Cavendish, die vrijdag zijn 34ste ritzege in de Tour boekte. “Als kleine jongen keek ik naar de koers, hij deed fenomenale dingen”, sprak de Sloveen. “Hij sprintte als een raket. Ik hield ervan, maar wat hij nu laat zien is gewoon te gek. Ik heb veel respect voor hem.”

Pogacar toonde zich onder de indruk van de fratsen van de groenetruidrager en stelde na afloop van de dertiende etappe dat zijn dipje van op de Mont Ventoux verteerd is. “Ik zei het gisteren al: ik voel me goed. En ook vandaag was het gevoel goed, ook al was het even een hectische etappe. De benen zijn in orde.”

© EPA-EFE

Pogacar heeft naar eigen zeggen geen last van de druk als titelverdediger.

“Het voelde een beetje anders voor de start van de Tour in vergelijking met vorig jaar”, gaf hij toe. “Maar ik draag wel de gele trui, tot nu toe verliep alles heel goed. De ploeg is sterk, we rijden goed en we vechten voor elkaar. Het is alleen wel heel jammer dat Rafal Majka vandaag zo hard is gevallen. Hopelijk heeft hij niets gebroken. Hij is een belangrijke man voor de ploeg, zeker in de bergen heeft hij me de voorbije twee weken al hard geholpen. Je merkte dat hij zich heel goed had voorbereid om me bij te staan. Het zou echt jammer zijn als hij naar huis moet gaan, dan gaan we dat zeker voelen met de ploeg. Dat ik zelf nog niet veel gevallen ben? Inderdaad, slechts één keer in deze Tour en zonder al te veel erg. Maar ik ben genoeg gevallen in het eerste deel van het seizoen (op een eerdere persconferentie gaf hij aan dat hij dit seizoen al vijf keer was gevallen op training). Een valpartij in koers is vaak dikke pech. Soms weet je niet wat er gebeurt en lig je voor het weet op de grond. Wielrennen is een gevaarlijke sport, ik heb tot nu toe geluk gehad. Hout vasthouden dat het zo blijft.”

Voor de start van de rit maakte de Sloveen tijd voor een tiental fans die zich verzameld hadden aan de teambus van UAE Team Emirtaes. Pogacar werd luidkeels toegeroepen en had enkele cadeautjes voor de allerjongsten. Maar één oudere man had dat niet zo begrepen en wilde ook zijn deel van de buit. Maar dat was zonder de gele man gerekend. “Dit is voor de kids”, riep hij de man toe.