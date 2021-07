Melun (oude duiven): Walter Grieten (Tessenderlo)

Walter Grieten (63) was met de oude duiven aan het feest op Melun. “Ik heb dat succes te danken aan mijn vrouw. Christine heeft in maart zes, zeven weken de duiven verzorgd toen ik uitgeschakeld was wegens ziekte”, reageert de man uit Tessenderlo.